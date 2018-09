Chiuso il viadotto Sente, Alto Molise isolato

Chiuso al traffico il viadotto Sente da giovedì 13. Comunicato da Coia dopo verifiche stabilità struttura. Il pilone che aveva subito una rotazione non si è fermato e per motivi di sicurezza la Provincia chiuderà al traffico il viadotto. La viabilità alternativa sulla ex statale 86. Una mazzata per Agnone che resta tagliato fuori dal collegamento con l’Abruzzo. Conseguenze negative anche per l’utenza abruzzese dell’ospedale e per studenti e lavoratori di Belmonte che devono raggiungere quotidianamente Agnone.