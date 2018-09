All’auditorium di Isernia la prima nazionale dell’Opera-Musical, “La Divina Commedia”

Oltre settecento anni di storia, più di 14mila endecasillabi e 100 canti. Questo il biglietto da visita della Divina Commedia, componimento insuperabile della letteratura italiana, trasformato in oltre due ore di Opera-Musical dal compositore Marco Fresina e dal regista Andrea Ortis. La rappresentazione, che toccherà tutta Italia da Trieste a Palermo, verrà tenuta a battesimo presso l’auditorium di Isernia. Dal 7 all’11 novembre, cinque serate per le quali è atteso il pienone. Uno sforzo enorme che coinvolge un cast di trenta persone e cento orchestrali. Un lavoro difficile, come ha sottolineato il regista.

Nel cast anche una Molisana, Maria Carmen Iafigliola di Mirabello, selezionata tra centinaia di candidature. A lei è affidato il ruolo di Pia dei Tolomei, una delle figure più suggestive e belle di tutta la Commedia.

La Divina Commedia conferma il percorso virtuoso intrapreso dall’assessorato al turismo e alla cultura ed efficacemente sintetizzato nello slogan voluto dall’assessore Vincenzo Cotugno: “Turismo è Cultura”. Grazie anche al supporto efficace e competente della Fondazione Molise Cultura, il nuovo corso molisano avviato dalla coppia Cotugno-Toma ha imboccato una strada virtuosa che fa delle bellezze artistiche, culturali, paesaggistiche la principale delle carte da giocare sul tavolo dello sviluppo regionale.