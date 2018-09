Agnone. Nasconde decine grammi di droga in casa, 26enne denunciato dai Carabinieri

Ulteriore operazione portata a termine dagli uomini del Comando Compagnia Carabinieri di Agnone nel contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Questa volta il blitz è scattato nella tarda serata di domenica quando i militari hanno sottoposto a controllo un 26enne del luogo che, alla vista dei militari, per eludere il controllo, ha tentato di disfarsi di una bustina in cellophane, poi prontamente recuperata dai militari, con all’interno alcuni grammi di hashish. L’indagine dei Carabinieri si è estesa quindi all’abitazione del giovane dove, nascosti in un comodino della propria stanza da letto, venivano rinvenuti circa 40 grammi tra hashish e marijuana, un bilancino elettronico ed un “grinder”. Quanto rinvenuto veniva quindi posto sotto sequestro ed il ragazzo dovrà ora rispondere della detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.