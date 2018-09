Sesto Campano. In viaggio con 300 grammi di cocaina, 30enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 30 anni, proveniente dalla provincia di Salerno, è stato arrestato nella tarda serata di ieri a Sesto Campano, al confine tra le provincia di Caserta e Isernia, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro.

Nella sua auto l’uomo trasportava tre involucri di plastica contenenti complessivamente oltre 300 grammi di cocaina. La droga era nascosta sotto la leva del cambio.

Il rilevante quantitativo di droga rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Sequestrato anche denaro contante per alcune centinaia di euro.

Il corriere della droga, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Isernia con l’accusa di traffico e spaccio di stupefacenti. Sono in corso indagini per accertare a chi fosse destinato il carico di cocaina.