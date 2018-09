Emergenza viabilità, Coia convoca i sindaci dell’Alto Molise

L’emergenza sicurezza viadotti c’è e non si può nascondere, per questo Coia ha chiamato a raccolta tutti i sindaci dell’Altomolise. È stata infatti fissata per martedì 11 settembre all’interno della sala consiliare del comune di Agnone, con inizio alle ore 16 una importantissima riunione convocata dal presidente della Provincia di Isernia. Si discuterà dei problemi relativi alla viabilità in Alto Molise e delle criticità dei viadotti Sente e Verrino. All’incontro, di stretta importanza, sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci che rappresentano le amministrazioni comunali dell’Alto Molise.

La riunione è stata convocata ad Agnone, dopo un’espressa richiesta di aiuto lanciata da Lorenzo Marcovecchio che guarda con ”terrore” ad una possibile chiusura del viadotto Verrino per motivi di sicurezza.

Intanto il presidente Coia ha diffuso la scheda con cui si fa il monitoraggio di tutti i lavori urgenti e necessari su cui la Provincia dovrebbe intervenire, ma non può, in quanto non ci sono né soldi, né risorse umane. Un totale di nove milioni di lavori pubblici definiti assolutamente prioritari. Ma come fare?

L’unica speranza è che la Regione dia una mano economica alla Provincia di Isernia. Ma la Regione li ha i soldi necessari?

La risposta negativa è scontata, per questo Coia ha chiamato attorno a sè i sindaci anche per far capire che l’ente di via Berta è totalmente incolpevole. Il lavoro di monitoraggio è stato fatto, gli interventi più urgenti e indifferibili sono stati censiti dai tecnici di via Berta, quelle cha mancano sono le risorse finanziarie.

Perciò il vertice di Agnone, se partecipato da tutti i sindaci, non solo dell’Alto Molise, potrebbe avere un forte valore simbolico e di richiamo verso la Regione e lo Stato centrale che non possono assolutamente lasciare nella totale incertezza sul futuro della rete viaria provinciale l’intero territorio della provincia d’Isernia.