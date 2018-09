Zuccherificio: l’assessore Mazzuto incontra ex lavoratori. I dubbi non si sciolgono

L’assessore regionale Luigi Mazzuto ha incontrato i sindacati e una delegazione di ex lavoratori dello Zuccherificio che da mesi chiedono di essere ricollocati nel mondo del lavoro così come gli era stato promesso. L’assessore ha illustrato agli operai il bando di pubblica utilità di recente approvato e sono state affrontate anche le perplessità avanzate dai lavoratori sulla possibilità di partecipare al bando. Mazzuto li ha rassicurati sulla eventualità di utilizzare risorse finanziarie aggiuntive, impegnandosi a cercare con il Governo percorsi normativi per garantire a tutti un reditto dignitoso. Tuttavia, in un comunicato, le ex maestranze dello Zuccherificio sostengono che l’incontro con l’assessore non ha sciolto i dubbi e le incertezze. “Per la politica e i suoi tecnici sembra essere tutto sistemato, per noi invece che viviamo di precarietà, vediamo per il nostro futuro solo tante nubi e tempeste in arrivo” l’amaro commento.