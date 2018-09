Termoli: La Lega entra in consiglio comunale, Michele Marone passa con Salvini

La Lega entra in consiglio comunale a Termoli e rafforza la sua presenza sul territorio. Il coordinatore di Energie per l’Italia e già candidato a sindaco per il centrodestra nel 2014 Michele Marone, affascinato dal Salvini pensiero, ha deciso di entrare nella Lega guadagnandosi direttamente dalle mani del coordinatore regionale Luigi Mazzuto la tessera numero 103.448. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa organizzata all’hotel Meridiano e alla quale era presente anche il coordinatore cittadino Antonio Selvaggio, ma dove più di tutte si è notata l’assenza della consigliera regionale Aida Romagnuolo, che però – questa la motivazione ufficiale – non era in città. “Il nostro è un partito forte sul territorio con attenzione alle fasce più deboli e Michele che è molto vicino alla società civile e che conosce bene il mondo del lavoro, saprà creare consenso intorno a sé anche in vista delle Amministrative” il commento di Mazzuto

Sulle Comunali Marone ha chiarito che “attualmente non è interessato a fare il candidato sindaco, ma invece c’è la volontà di trovare un candidato unico che possa mettere insieme tutte le forze del centrodestra per tornare a vincere a Termoli”. Improbabile un’alleanza con i Cinque Stelle con i quali c’è un accordo politico esclusivamente a livello centrale. La scelta di Marone di passare alla Lega è scaturita dalla condivisione delle politiche di Matteo Salvini in materia di immigrazione e di Europa e contro le imposizioni del mercato finanziario.