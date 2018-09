Lega Giovani, Giulia Minnillo e l’on. Crippa al Rinascimento. Incontro con i giovani tra 18 e 30 anni lunedi 10 settembre alle 20.30

di Giovanni Minicozzi

Primo incontro con i giovani molisani della lega organizzato dalla coordinatrice regionale Giulia Minnillo e da Luigi Mazzuto. L’appuntamento è per lunedì 10 settembre 2018 presso l’hotel Rinascimento di Campobasso e sarà aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Giulia Minniello e Andrea Crippa

All’evento parteciperà anche l’on. Andrea Crippa coordinatore nazionale dei giovani leghisti. È un momento particolarmente positivo per il Carroccio che continua ad incassare nuove adesioni mentre gli ultimi sondaggi le attribuiscono il 33% di consensi nonostante le dichiarazioni contro i giudici rilasciate da Matteo Salvini sul suo avviso di garanzia, per il presunto sequestro di migranti sulla nave Diciotti e per il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega. A dire il vero, nelle ultime ore, Salvini ha abbassato i toni anche su pressione di Luigi Di Maio il quale ha difeso l’operato dei giudici.

Anche nel Molise la Lega continua ad ingrossare le fila e ad accogliere personaggi politici di spicco. L’ultimo è l’ex candidato a sindaco di Termoli e capogruppo di opposizione del centrodestra Michele Marone. È probabile che Luigi Mazzuto, fautore dell’operazione, lo proporrà di nuovo come candidato sindaco a Termoli alle amministrative del prossimo mese di maggio. Importante anche il lavoro fatto dalla coordinatrice dei giovani leghisti Giulia Minnillo che a soli 23 anni si è già accreditata con Matteo Salvini e con il suo staff. I bene informati dicono che sarà candidata alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni politiche che potrebbero tenersi subito dopo le Europee. Al di là delle qualità della Minnillo resta il fatto che, oltre al Movimento 5 stelle, solo la Lega punta sui giovani e li valorizza mentre negli altri partiti continuano a sgomitare tra di loro personaggi passati di moda.