Dieta mediterranea, gli studi scientifici del Neuromed alla ribalta sulla CNN

Dopo la pubblicazione sulla prestigiosa rivista British Journal of Nutrition, il Nueromed di Pozzilli conquista l’interesse anche di una delle tv più importanti al mondo: la CNN. L’emittente televisiva statunitense ha infatti dedicato uno speciale ispirato proprio dagli ultimi studi condotti dall’istituto di ricerca molisano sulla dieta mediterranea. In particolare è stata focalizzata l’attenzione tra questo tipo di alimentazione e mortalità in un campione di oltre 5mila persone di età superiore ai 65 anni, reclutate nell’ambito dello studio Moli-sani. I ricercatori del Neuromed sono giunti a questo risultato: il modello alimentare più famoso al mondo riduce del 25% il rischio di mortalità nelle fasce più anziane della popolazione. Proprio questi dati, evidenziati dalla ricercatrice Marialaura Bonaccio, hanno permesso di sviluppare il dibattito in studio. Arrivando alla conclusione che – gira e gira – un modello tradizionale di dieta mediterranea, ricco di frutta, verdura, pesce, legumi, olio e cereali, poca carne e latticini e persino un moderato consumo di vino ai pasti, fa bene alla salute. Un vero e proprio scudo salvavita, in particolare per quanto riguarda la mortalità cardiovascolare e cerebrovascolare, soprattutto quando si va avanti con l’età. In altre parole, più ci si attiene a questa dieta più si hanno benefici, è stato ribadito durante lo speciale della CNN. Al di là delle considerazioni sulla dieta mediterranea, resta una certezza: l’attenzione che una delle più importanti emittenti mondiali ha dato al Neuromed, conferma l’importanza e l’autorevolezza raggiunta nel panorama scientifico internazionale dagli studi condotti all’istituto di ricerca di Pozzilli. E dimostra ancora una volta che anche in realtà piccole come la nostra si possono fare grandi cose.