Campobasso – Tagli in vista, trasporto pubblico nel caos. Il Forum: il Comune ci ripensi

Non si placano le polemiche, a Campobasso, sulla situazione in cui versa il servizio del trasporto pubblico locale. Dopo la dura presa di posizione espressa dai consiglieri comunali del Movimento 5Stelle, interviene anche il Forum per il trasporto pubblico locale che esprime preoccupazione per le conseguenze che i tagli decisi dal Comune avranno sui cittadini ma anche sull’immagine della città. Dal 13 settembre, giorno di riapertura delle scuole, saranno soppressi i collegamenti da e per il terminal dei bus e le corse per l’ospedale Cardarelli.

Una decisione del Comune che è la diretta conseguenza dei tagli imposti dalla Regione.

Una situazione che preoccupa e non poco gli utenti di Campobasso, al fianco dei quali si schiera il Forum per il trasporto pubblico locale secondo il quale la ulteriore riduzione delle corse creerà disagi e sacrifici ai cittadini, in particolare per le fasce deboli della popolazione: i tanti poveri e quanti sono a rischio povertà. Per questi cittadini, ha denunciato Filippo Poleggi, presidente del Forum, il colpo sarà mortale perché non avranno la possibilità di muoversi con facilità da un capo all’altro della città. Uno scenario preoccupante ma che rischia di diventare realtà se l’amministrazione comunale non tornerà sui propri passi.

Il Forum si farà promotore di un confronto pubblico al quale sono chiamati a partecipare la Regione, il Comune ed i cittadini . L’obiettivo è quello di porre i problemi sul tappeto, problemi che partono da lontano e tentare di individuare soluzioni concrete che garantiscano alla città un servizio di trasporto adeguato ed efficiente. Nel frattempo, però, il 13 settembre si avvicina. Se non ci saranno novità per centinaia di pendolari che arriveranno in città e per quanti dovranno raggiungere l’ospedale di contrada Tappino saranno problemi seri.