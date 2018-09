Termoli, scontro tra due auto alla zona industriale: Vigili del Fuoco liberano donna rimasta incastrata

Poco prima delle quindici la squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta per un incidente stradale tra due autovetture avvenuto sul Viale Enzo Ferrari incrocio Via Enrico Mattei nella zona industriale. Due le autovetture coinvolte nell’incidente, una FIAT PANDA condotta da un uomo di 40 anni, uscito da solo dal mezzo ed una CHEVROLET con al volante una donna di 46 anni, rimasta incastrata. Veloce l’opera di disincastro effettuata dai Vigili del Fuoco per mettere a disposizione del personale sanitario del 118 l’infortunata. Tutti e due le persone coinvolte nell’incidente sono state condotte all’ospedale San Timoteo di Termoli