Montenero di Bisaccia, furto con esplosivo al bancomat del Credito Cooperativo

Ancora un furto con esplosivo negli sportelli bancomat del Basso Molise. Questa volta ad essere presa di mira la filiale di Montenero di Bisaccia del Credito Cooperativo “Valle del Trigno”. Ignoti sono entrati in azione nella notte e hanno portato via i contanti con la “tecnica della marmotta”. Il bottino, dalle prime stime, ammonta a circa cinquemila euro. Sono in corso le indagini dei Carabinieri di Montenero coordinati dalla Compagnia di Termoli.

Foto: Massimo Del Grande