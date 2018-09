Isernia. Ricettazione, 22enne nigeriano denunciato dalla Squadra mobile

Personale della Squadra Mobile di Isernia ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 22enne per il reato di ricettazione di un telefono cellulare. Gli agenti sono arrivati al giovane, cittadino nigeriano, dopo che un uomo, residente in un piccolo Centro della provincia, aveva denunciato il furto del telefono cellulare, lasciato dal figlio a bordo campo mentre era impegnato in una partita di calcio tra amici presso una struttura sportiva dello stesso Centro. Dall’esame dei tabulati telefonici acquisiti dalla Polizia, infatti, è emerso che, all’interno del telefono oggetto di furto, era stata inserita la sim card nella disponibilità esclusiva del denunciato.