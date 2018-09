Isernia. Manutenzione del verde in piazza D’Uva, ci pensa la cooperativa LAI

Negli ultimi anni è diventata una delle zone più frequentate della città. A renderla più accogliente da oggi in poi ci penseranno i ragazzi della cooperativa sociale LAI (Lavoro anch’io). A loro, infatti, il Comune di Isernia ha affidato il compito di ripulire e curare il verde in piazza Giustino D’Uva. A dare il via libera al progetto, l’assessore all’Ambiente Domenico Chiacchiari. Che per gli interventi fino a fine anno ha stanziato all’incirca 3mila euro. Il progetto proposto dalla Lai – destinato a essere esteso anche ad altre aree della città – è stato accolto con entusiasmo dall’Amministrazione comunale anche e soprattutto per i suoi risvolti sociali, ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali Pietro Paolo Di Perna. I soci della cooperativa Lai non sono nuovi a esperienze del genere. Ormai sono diventati dei veri e propri maestri nell’arte del giardinaggio. É stato il primo laboratorio avviato in cooperativa. In passato ci siamo occupati delle scuole superiori – ha ricordato il presidente, Nino Santoro – l’augurio è che questo progetto possa avere altri sviluppi.