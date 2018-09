Hospice: i malati non verranno trasferiti, eseguiti lavori urgenti. A Guglionesi problemi con le scuole

I malati dell’Hospice di Larino non saranno trasferiti e potranno rimanere nell’attuale sede di via Marra. La notizia del possibile trasferimento che aveva messo in allarme le famiglie dei 16 pazienti della struttura diretta dal dottor Mariano Flocco si era diffusa in seguito all’ordinanza di momentanea inagibilità emessa dal sindaco Pino Puchetti per alcuni problemi emersi a un pilastro che si trova proprio all’ingresso della struttura. Ordinanza che però è stata revocata grazie ai lavori urgenti eseguiti per mettere in sicurezza il pilastro. Tuttavia l’Asrem ha tentato lo stesso il trasferimento dei pazienti nei locali pressocchè deserti del Vietri. Una soluzione che però non sarebbe stata adeguata ai pazienti dell’Hospice che insieme alle loro famiglie vivono in un ambiente che altrove sarebbe stato impossibile ricreare. E’ per questo che in un incontro a Campobasso con i vertici Asrem e la Regione, alla fine il sindaco di Larino è riuscito a impedire il trasferimento, avendo con se un certificato della protezione civile che attesta l’esecuzione dei lavori e l’assenza di problemi strutturali alla sede dell’Hospice. E’ comunque in programma un sopralluogo congiunto dei tecnici dell’Asrem, della Regione e del Comune per un ulteriore controllo. Nello stesso edificio che si affaccia però su via Magliano c’è anche il Liceo D’Ovidio che non presenta lesioni o danni. Per sicurezza insieme al dirigente scolastico il sindaco ha chiesto che i 140 studenti vengano trasferiti nella scuola media di via Cuoco, ampliata di recente con un adeguamento sismico. L’inizio delle lezioni si avvicina anche a Guglionesi e non è ancora chiaro dove frequenteranno la scuola gli studenti del Liceo Pedagogico, all’interno del quale alcune aule sono rimaste lesionate. L’amministrazione comunale aveva deciso di spostare i circa 350 alunni nella scuola media di via Catania. Ma i genitori dei ragazzi che frequentano il liceo non si sentono sicuri perchè mancherebbe parte della documentazione tecnica richiesta. La scuola poi si affaccia su uno strapiombo da un lato e dall’altro dista 50 metri dal palazzo Vernucci a rischio crollo. I genitori hanno chiesto locali più idonei e in alternativa anche i container. L’ultima decisione ora spetta alla Provincia.