Bando periferie, Anzaldi (Pd) ai sindaci: portate il premier Conte in tribunale

“Se passa questa porcata, i 96 sindaci interessati farebbero bene a portare in tribunale il presidente del Consiglio Conte e l’attuale segretario generale di Palazzo Chigi”. A dirlo – o, meglio, a scriverlo su Facebook – è il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, in campo per difendere il bando per la riqualificazione delle periferie, a suo tempo approvato e finanziato dai governi Renzi e Gentiloni. “Se passa il Milleproroghe così come proposto da Lega e Cinque Stelle, i Comuni capoluogo e le Città metropolitane di tutta Italia – ha aggiunto Anzaldi – subiranno lo scippo di un miliardo e mezzo di euro già stanziati e assegnati per gli interventi di riqualificazione delle periferie”. A dicembre – come noto – c’erano state anche le firme delle convenzioni, mentre ad aprile era arrivato il via libera dalla Corte dei Conti. Poi l’approvazione definitiva dei progetti. “Ma ora che i Consigli comunali li hanno approvati – ha concluso di deputato del Pd – il Governo porta via i fondi con una manovra da Banda Bassotti”. Un’eventuale via libera al Milleproroghe farebbe perdere all’incirca 28 milioni di euro al Molise. Per Campobasso erano stati stanziati poco meno di 18 milioni, mentre per Isernia poco più di 10. Nel capoluogo di regione erano stati programmati vari interventi, tra questi spiccano quelli nel centro storico, al mercato coperto e nella zona del Selvapiana; mentre a Isernia erano previsti, tra gli altri, interventi di riqualificazione a San Lazzaro e nelle borgate, all’Acqua solfurea e all’auditorium.