Guinness World Records 2018, a Campobasso tutti insieme per volare sul tetto del mondo con “Il Sorriso da Record”

E’ tempo di Sorriso da Record. Una manifestazione promossa dall’associazione MoliseSorriso, coordinata dall’agenzia marketing Tidòio, accolta dal Comune di Campobasso e che vedrà una raccolta fondi per “contrastare la povertà educativa” e consentire così alle fasce più deboli di poter praticare sport e donare così un sorriso a tutti i bambini del capoluogo . Come avverrà la raccolta fondi? E’ in programma una quattro giorni no stop, senza soluzione di continuità, che vedrà schierate due squadre miste, composte da giocatori amatoriali , che tenteranno di stabilire il primo record mondiale della partita di volley Outdoor più lunga. Una sfida che vedrà Campobasso salire sulla vetta più alta dei Guinness dei primati e rientrare così nell’olimpo del Guinness World Records 2018. Faranno da contorno aree tecniche dei vari settori sportivi con animazione, performance, interazione col pubblico, distribuzione di gadget. Saranno presenti tv locali e nazionali, musica, area food con streetfood specializzati e cooking locali. Una festa unica che si propone di rilanciare il piacere della condivisione, dell’appartenenza, delle bellezze di Campobasso centro, contribuendo a rivitalizzarne il tessuto sociale e le attività commerciali. Testimonial dell’evento Pasquale Gravina, il pallavolista nazionale 9 ori mondiali, orgoglio dello sport molisano; ToninoBussone l’uomo che da oltre sessant’anni rappresenta lo “sport incontaminato”. Non resta che attendere e partecipare.

Attraverso la fanpage di FaceBook “Il Sorriso da Record” è possibile seguire le

novità che scandiranno il tempo fino a giungere alle date fatidiche: 20, 21, 22, 23 settembre 2018.