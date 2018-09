Fiat: cala la produzione, ridotti i turni a Termoli. UIlm: “C’è preoccupazione, fase delicata”

C’è forte preoccupazione allo stabilimento Fiat di Termoli dopo la riunione del comitato esecutivo che ha deciso di ridurre i turni di lavoro e di mandare a casa i cosiddetti trasfertisti di Melfi. Il calo delle vendite, fisiologico dopo il boom degli scorsi anni, ma anche alcune decisioni aziendali hanno inciso in maniera determinante sulla nuova organizzazione del lavoro proprio all’interno della fabbrica termolese. La scelta infatti di non commercializzare più la Punto dallo scorso 4 agosto e fermare la produzione del motore diesel per la Panda, ha causato una netta diminuzione dei volumi produttivi del cambio c520, prodotto a Termoli e montato tra le altre vetture proprio anche su Punto e Panda. Per questo è stato tolto un turno di lavoro per il cambio C520, come anche per il reparto dei motori V6 quelli destinati alle top di gamma dell’Alfa Romeo, la Giulia e la Stelvio, che hanno subito una lieve flessione di vendita. Tre i turni ridotti invece al reparto dove si produce il motore 16 valvole, che lavorerà dal lunedì al venerdì, non più fino al sabato. La nuova organizzazione entrerà in vigore dal 17 settembre per il reparto 16 valvole, mentr e per il montaggio cambio c520 e per i motori V6 dal 24 settembre. Segnali di un calo della produzione erano arrivati in piena estate con i contratti di lavoro terminati e non rinnovati per 150 operai interinali. Ora la conferma con la riduzione dei turni. “C’è preoccupazione, questa è una fase molto delicata per lo stabilimento di Termoli ha commentato Francensco Guida, segretario territoriale della Uilm – L’occupazione da noi è garantita grazie alla mobilità interna e alla varietà di prodotti che si realizzano a Termoli, ma urgono notizie sulle future missioni produttive” ha continuato Guida. L’obiettivo è quello di confermare Termoli come polo di eccellenza della meccanica all’interno del gruppo di Fca. La partita da giocare ora è quella di capire in quale stabilimento tra Termoli, Pratola Serra, Verrone e Mirafiori, la società deciderà di investire per la produzione del motore ibrido, settore nuovo per Fiat, ma in costante crescita.