Zuccherificio, ex lavoratori amareggiati: “Niente di nuovo con questo governo”

Con la mobilità in scadenza a gennaio per gli ultra cinquantenni e con gli ammortizzatori sociali ormai terminati da due mesi per coloro che invece hanno meno di 50 anni, per gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise le speranze di una ricollocazione si fanno sempre più deboli. Tante le promesse, poche le risposte in questi 21 lunghi mesi che hanno seguito la chiusura dell’ultima azienda del Mezzogiorno che produceva zucchero. Zero notizie anche sul bando per lavori di pubblica utilità, tanto sbandierato, e che avrebbe dovuto mettere in sicurezza le ex maestranze dello Zuccherificio di Termoli. Il bando in realtà è stato pubblicato, ma con il limite dell’Isee molto basso per partecipare, che di fatto lascia fuori quasi tutti gli ex lavoratori. 69 in tutto i dipendenti interessati dal licenziamento collettivo il 27 dicembre del 2016. Di questi una decina hanno trovato un nuovo lavoro o aperto un’attività e altri 4-5 sono vicini alla pensione. Per i circa 50 che restano i tempi si fanno duri. Una delegazione è stata anche a Campobasso per avere un incontro informale con Donato Toma, dopo diversi tentativi andati a vuoto, ma il presidente della Regione non li ha ricevuti perché impegnato in un’altra riunione. La delegazione è riuscita però a incontrare il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone che ha proposto un incontro che si terrà probabilmente il 12 settembre con tutti i capigruppo per affrontare il nodo degli ex dipendenti dello Zuccherificio. La possibilità di una ricollocazione tanto promessa, però, gli stessi lavoratori la vedono sempre più improbabile. “Noi in questo governo non vediamo niente di nuovo o di concreto, rispetto al vecchio” hanno scritto amareggiati in un comunicato. “Non c’è volontà politica di risolvere il problema” hanno aggiunto, ormai sfiduciati.