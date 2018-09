Tragedia a Baranello: si ribalta il trattore, muore schiacciato un 84enne

Era uscito di casa, in contrada Macchie, a Baranello, a pochi chilometri dalla Bifernina, col suo trattore, Giulio Tomaro, per lavori nella sua proprietà. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 2 ottobre. Per cause da accertare, mentre era alla guida, il mezzo agricolo si è ribaltato. L’anziano è rimasto schiacciato. Subito, chi ha visto cosa era accaduto, intorno a mezzogiorno, ha chiamato i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del 118, i carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco da Campobasso.

Per l’anziano, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Giulio Tomaro era vedovo, viveva nella sua casa ed era in pensione. Ex agricoltore, benvoluto e stimato in paese, gran lavoratore.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica dell’incidente, le cause. I Vigili del fuoco hanno lavorato per rimuovere il mezzo e consentire di liberare il corpo dell’84enne.

In contrada macchie anche il figlio dell’uomo, i famigliari, i vicini.

La comunità di Baranello, il primo cittadino Marco Maio, si sono stretti al dolore della famiglia.

Purtroppo non è la prima tragedia che si consuma nelle campagne molisane, in cui sono coinvolti mezzi agricoli.