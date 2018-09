Termoli, si presenta il libro ‘Orme oltre il tempo’ sulla figura di don Mario Vincelli

Mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 17,30 presso il Cinema “ODDO” verrà presentato il libro curato da Antonietta Aida Caruso, scritto a più mani, edito da Cantieri Creativi in occasione del terzo anniversario della nascita in cielo di Mons. Mario Vincelli: “ORME oltre il tempo”

Un testo non biografico ma di natura squisitamente ed altamente testimoniale, particolarmente intenso e intriso di relazioni vissute e donate nella reciprocità e in occasione di incontri. La lunga vita di don Mario, per lungo tempo spesa nel seminario diocesano di Termoli, come responsabile ed educatore, gli ha permesso di incrociare tanti giovani ed accompagnarli nella formazione alla vita adulta, ed oggi, tanti di loro, sono sacerdoti.

La pregiata prefazione di S. Ecc.za Mons. Domenico D’Ambrosio, già Arcivescovo di Lecce nonché di Termoli-Larino impreziosisce ulteriormente la pubblicazione. Sarà proprio Mons. D’Ambrosio, unitamente a don Benito Giorgetta, parroco di san Timoteo, a presentare il libro.

Al termine, prima della celebrazione della santa messa alle ore 19,00 in San Timoteo, ci sarà la proiezione di un breve e riassuntivo filmato per ulteriormente esplicitare affetto, gratitudine e alta considerazione ad una figura umana e sacerdotale di grande rilievo come è stata la vita di don Mario Vincelli.