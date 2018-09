Isernia. Droga e alcol, denunce e sequestri dei Carabinieri

Nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, quattro persone sono finite nei guai per reati in materia di stupefacenti e guida in stato di ebrezza alcolica. Sotto sequestro dosi di eroina e marijuana. Nel dettaglio, a Isernia, una persona del luogo è stata trovata in possesso di alcune dosi di eroina che sono state sottoposte a sequestro. L’uomo dovrà rispondere di detenzione illegale di stupefacenti. Stessa sorte ad Agnone e Pescolanciano, per una coppia di giovani, residenti nei due centri alto molisani, trovati in possesso di marijuana. Anche in questo caso le dosi sono state sottoposte a sequestro. Ulteriori indagini sono in corso per accertare il canale di rifornimento delle sostanze recuperate. A Venafro invece, un giovane del posto, è stato sorpreso alla guida della propria auto completamente ubriaco, mettendo in grave pericolo la sicurezza stradale. Il tasso alcolemico accertato mediante l’utilizzo dell’apparato etilometro in dotazione alle unità di pronto intervento dell’Arma, superava di oltre quattro volte il limite previsto dalla normativa vigente. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo. Ad eseguire le operazioni condotte nelle ultime ore i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia e di Agnone, nonché i militari delle Stazioni Carabinieri di Pescolanciano e Venafro.