Casacalenda: lunedì ripartono i lavori per completare polo scolastico antisismico

Ripartiranno lunedì i lavori di ricostruzione del terzo e ultimo lotto del nuovo polo scolastico antisismico di Casacalenda. A comunicarlo è stato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Nico Romagnuolo, che si era impegnato per stanziare i fondi nell’ambito della ricostruzione post-terremoto. “Il progetto – ha detto – ha previsto una struttura di ultima generazione, antisismica e conforme a tutti gli standard di sicurezza”. In dettaglio, i lavori riguardano l’ultima parte degli edifici ricostruiti dopo il sisma del 2002 e appaltati dalla Provincia di Campobasso con la realizzazione di un’ala completamente nuova. La parte del plesso scolastico già completata ospita da tempo alcune scuole superiori del paese.

“Un impegno condiviso con il Comune di Casacalenda e la Dirigenza scolastica che in breve tempo potranno contare su una scuola antisismica ancora più al servizio di tutta la zona” ha spiegato Nico Romagnuolo. “Si conclude positivamente – ha concluso – anche una vicenda annosa fatta di procedure lunghe e complesse affrontata con sensibilità, attenzione e consapevolezza insieme al sindaco di Casacalenda, Michele Giambarba, e al dirigente scolastico, Antonio Vesce. Si ringraziano l’ingegnere Giampiero Di Stefano e tutta la struttura della Provincia per l’impegno assicurato e volto a superare ogni ostacolo con l’impresa che ora riprenderà gli ultimi lavori necessari”.