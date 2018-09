4 corsie da Termoli a San Vittore e Circumlacuale, centrodestra diviso. Scarabeo sposa l’idea di Niro ma c’è chi propone la Casacalenda-Bonefro-Termoli

di GIOVANNI MINICOZZI

“È stato un errore aver rinunciato all’autostrada del Molise, a prescindere dalla condivisione o meno dell’opera, ma resta il fatto che alla nostra Regione veniva data la possibilità di investire in infrastrutture aiutando il settore dell’edilizia nel suo momento forse più difficile dal punto di vista economico e occupazionale”. Comincia così la nota del consigliere regionale di centrodestra Massimiliano Scarabeo che è intervenuto sul dibattito per il potenziamento della viabilità regionale. “La possibilità di realizzare l’autostrada avrebbe comportato non solo una boccata di ossigeno per le imprese locali ma sopratutto avrebbe offerto al Molise l’opportunità di un collegamento veloce alla principale rete viaria italiana – ha aggiunto Scarabeo. Oggi i fatti legati al terremoto – ha spiegato – pongono alcune strutture stradali strategiche, vedi il ponte del Liscione, come opere da monitorare costantemente penalizzando così i collegamenti interni ed esterni alla Regione con gravi disagi per la mobilità delle persone e delle merci. In questo quadro la programmazione delle opere infrastrutturali, necessarie e anche urgenti, non possono, a mio avviso, puntare su progetti irrealizzabili e per questo – ha detto ancora Scarabeo – condivido pienamente l’idea dell’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Niro di proporre alternative idonee sia per superare le criticità presenti sulla viabilità interna, sia per realizzare un’arteria viaria tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa rispetto al progetto originale dell’autostrada. Un’ opera a scorrimento veloce tra Termoli e San Vittore, in tempi consoni, rientra nel programma di questo governo regionale e offre al Molise importanti opportunità di sviluppo economico ed occupazionale” ha concluso Scarabeo.

Come è noto Vincenzo Niro ha lanciato la proposta, già condivisa dai sindacati e da Assindustria , di progettare la quattro corsie tra Termoli e San Vittore partendo dalla circumlacuale che costeggia l’invaso di Guardialfiera e dalla bretella Venafro- San Vittore. Ora il dibattito continua ma, secondo i bene informati, una parte della maggioranza e il Presidente Donato Toma avrebbero condiviso con l’Anas il potenziamento della statale 87 e il collegamento alternativo tra il bivio di Guardialfiera e Termoli, via Casacalenda-Bonefro. A dire il vero, però, nonostante il previsto progetto di interventi strutturali la planimetria del percorso non consente un collegamento efficace alternativo alla Bifernina. Comunque sono solo indiscrezioni e, dunque, attendiamo la posizione ufficiale del Presidente Donato Toma. L’importante è decidere in fretta, possibilmente in modo condiviso anche con le opposizioni in Consiglio regionale, e passare dalle parole ai fatti. Siamo in piena emergenza e il Molise non può perdere altro tempo.