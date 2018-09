Campobasso – Agente di polizia aggredito in carcere da un detenuto

Ancora un’aggressione in carcere a Campobasso e ancora un agente di polizia penitenziaria rimasto ferito. E’ accaduto nel primo pomeriggio nel penitenziario di via Cavour, dove un detenuto di nazionalità italiana che, stando a quanto si è appreso, pretendeva la somministrazione di alcuni integratori fuori orario. Al diniego dell’agente, il detenuto lo ha colpito con calci e pugni e lo ha fatto cadere a terra, dove poi ha continuato a colpirlo. L’assistente di turno è stato trasportato in ambulanza del 118 al pronto soccorso del Cardarelli dove gli è stato riscontrato un trauma cranico.