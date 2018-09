“Scuole sicure”, Sindaco Battista: “Anno scolastico al via regolarmente”

Mancano pochi giorni all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e come ogni anno – in queste ore – è tempo delle ultime verifiche. Organizzative soprattutto ma che riguardano, a Campobasso, anche la questione della sicurezza degli edifici scolastici. A Palazzo S. Giorgio è attuato avviato un piano di controllo per garantire le verifiche di sicurezza delle strutture.

Il Sindaco del capoluogo di regione, Antonio Battista, fa il punto della situazione: “I nostri tecnici hanno lavorato e stanno lavorando per effettuare tutte le verifiche – ha detto il primo cittadino del capoluogo in una intervista rilasciata a Telemolise – e, considerata la situazione complessiva nota non emergono situazioni di criticità. L’anno scolastico inizierà regolarmente“.

Per quanto riguarda il futuro si guarda ancora alla realizzazione di nuove strutture, oltre agli interventi che sono stati già appaltati, come quello che riguarda la realizzazione di una nuova struttura scolastica in contrada Casale.

Palazzo S. Giorgio ha lanciato un concorso di idee. L’obiettivo – attraverso la rimodulazione degli 11 milioni di euro stanziati originariamente dalla Regione per la galleria da S. Antonio dei Lazzari al terminal autobus e l’aggiunta di altri stanziamenti comunali – è quello di arrivare ad un programma di interventi di 16 milioni di euro., sempre per la realizzazione ex novo di strutture.