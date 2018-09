Trasporto pubblico urbano a Campobasso: Cisl, Cisal, Ugl e Uil chiedono un incontro urgente all’amministrazione comunale

Sulla vicenda trasporto pubblico urbano a Campobasso, Cisal, Cisl, Uil e Ugl hanno chiesto un incontro ungente all’amministrazione comunale di Campobasso per fare chiarezza e cercare di risolvere i problemi con serenità. “Considerato il taglio regionale del 30% dei trasferimenti finanziari al Comune – hanno detto – come si è appreso in questi giorni l’amministrazione sarebbe costretta a ridurre il servizio. E’ singolare – hanno continuato – che la stessa non coinvolga i sindacati, visto che questo taglio ricadrà inevitabilmente sui cittadini e i lavoratori che rappresentiamo”. Di qui, dunque, la richiesta di incontro.