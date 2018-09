Spaccio di droga: i Carabinieri hanno fermato un giovane di 20 anni con cobret e marijuana

Nell’ambito di mirati servizi antidroga predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, un 20enne, isernino, è stato fermato durante un posto di controllo dei militari di Carpinone nei pressi di Sessano del Molise. Il giovane, che era alla guida della propria auto, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti rispettivamente dosi di cobret, conosciuta anche come “droga dei disperati”, ottenuta dalla lavorazione dell’oppio la quale, secondo gli esperti, ha un potente effetto tossico ed è più pericolosa dell’eroina stessa, nonché dosi di marijuana. Inoltre aveva con sè anche seicento euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio ed un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura delle dosi. Il 20enne, che aveva già a suo carico precedenti per reati in materia di stupefacenti e furto aggravato, è stato accompagnato in caserma, e dovrà ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Le dosi recuperate, il denaro contante ed il bilancino di precisione, sono stati sottoposti a sequestro. Quest’ultima operazione antidroga dimostra come l’Arma dei Carabinieri in provincia di Isernia, sia quotidianamente impegnata in un’ardua lotta contro lo spaccio e il traffico di droga, attività che hanno avuto il massimo sviluppo negli ultimi mesi. Infatti ad aprile i militari del Nucleo Investigativo, nel corso di un’operazione denominata in codice “New Opening” hanno smantellato una rete criminale che utilizzava anche minori per lo spaccio di stupefacenti con l’esecuzione di cinque arresti, tra i quali anche la nipote di elementi di vertice del “clan Spada”, mentre a luglio, nell’ambito dell’operazione denominata “Bad Boys”, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di cinque persone che fornivano droga, in parte procurata in Olanda, a giovani studenti.