Isernia, atti di vandalismo contro la sede della Lega. Calenda: “Si tratta di intolleranza”

di Enzo di Gaetano

“Salvini assassino”, con il simbolo della falce con il martello, probabilmente per farne attribuire la responsabilità alla sinistra extra parlamentare. Brutto risveglio quello dei collaboratori dell’ufficio politico della Lega di Isernia, presso la sede della consigliera regionale Filomena Calenda. Questa mattina la brutta sorpresa, sul grande simbolo del loro partito, affisso sulla vetrata della sede, la frase contro salvini scritta con un pennarello bianco. L’hanno fotografata e poi l’hanno cancellata ma resta lo sconcerto. Subito ne è stata informata la Digos e lo stesso Matteo Salvini; per Filomena calenda la matrice è quella dell’intolleranza: “Quanto accaduto a Isernia contro Salvini è il seguito di numerosi altri episodi di intolleranza in diverse città italiane, senza dimenticare che attualmente il ministro degli Interni è anche oggetto della tanto discussa indagine della procura di Agrigento, sempre sul caso della Diciotti”.

Afferma la consigliera Calenda: “Non è Salvini che inneggia all’odio, ma individui che al confronto, al dibattito preferiscono la violenza e istigano a comportamenti offensivi della libertà. Non è la Lega, non è il vice premier che specula sulle disgrazie, quanto invece chi traffica con il trasporto di esseri umani stipati su barconi fatiscenti. Siamo in democrazia e ognuno è libero di esprimere il proprio orientamento politico, l’importante che si faccia senza ricorrere all’uso delle minacce e delle offese. Sono sempre stata disponibile al confronto e invito l’autore del gesto a esprimere le proprie idee con educazione e rispetto, magari esternando il proprio pensiero all’ingresso della propria abitazione o ufficio e non su quello di altre persone”.