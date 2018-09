Assistenza domiciliare Ambito Territoriale di Isernia, selezione per impiegare 16 donne dicoccupate

L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, ha pubblicato sul proprio sito web l’Avviso Pubblico “Conciliamo”, finalizzato alla concessione di voucher alle donne disoccupate. La logica del bando -ha affermato l’assessore comunale alle politiche sociali, Pietro Paolo Di Perna – è quella di sostenere, anche attraverso misure di conciliazione, l’incremento dell’occupazione femminile, rispondendo alla necessità di combinare tempi di lavoro e impegni familiari delle donne. Tale intervento, rivolto alle donne in età lavorativa prevede la concessione di voucher di conciliazione per l’acquisizione, presso soggetti che erogano servizi per l’assistenza domiciliare, di servizi in favore delle persone anziane non autosufficienti presenti all’interno del nucleo familiare. Ogni destinataria può beneficiare di un solo voucher di conciliazione, che in alcun modo può essere trasformato in una erogazione monetaria. Il voucher consiste nella fruizione di servizi rimborsati ai soggetti erogatori da parte dell’Ambito in relazione agli accessi effettuati. II voucher può prevedere una combinazione di accessi in relazione alla condizione clinica e assistenziale dell’anziano definita dal Programma Assistenziale Individualizzato. All’Ambito di Isernia è stata attribuita una dotazione finanziaria complessiva di 113mila euro utile a garantire 16 voucher del valore di 7mila euro l’uno Le donne inattive o disoccupate al fine di beneficiare del voucher di conciliazione dovranno aderire ad un progetto personalizzato finalizzato a favorire l’inclusione socio lavorativa delle stesse, curato dall’Ambito e finalizzato al pieno inserimento sociale e lavorativo della donna. Le interessate dovranno produrre domanda utilizzando esclusivamente il modello disponibile presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, nonché sul sito web dell’Ambito e sui siti web dei vari Comuni interessati. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 1° ottobre.