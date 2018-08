Viadotto del Liscione, arrivano i controlli della Polstrada. Il Centro coordinamento soccorsi fa il punto in Prefettura

Ci sarà la Polizia stradale di Campobasso a rilevare la velocità lungo il viadotto del Liscione, per incentivare gli automobilisti al rispetto delle limitazioni, dei divieti e degli obblighi imposti con l’ordinanza dell’ANAS di riapertura dell’arteria viaria. La decisione è stata riportata in Prefettura durante la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal prefetto Federico. Nel corso dell’incontro, il presidente della Regione, Donato Toma, ha comunicato che, con delibera di Giunta, è stata chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei Ministri. L’atto è stato corredato da un primo report sulla situazione attuale, cui seguiranno, a breve, ulteriori provvedimenti relativi alla approfondita ricognizione dei danni provocati dal sisma, nonché alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato. Intanto, i responsabili dell’Asrem e del servizio di 118 hanno effettuato sopralluoghi a Guglionesi, Palata e Montecilfone, per definire i dettagli del piano sanitario di emergenza già approntato, con l’obiettivo di garantire il pronto intervento in caso di necessità. Restano in vigore le ordinanze restrittive di Anas e Provincia. Continuano anche i sopralluoghi dei Vigili del fuoco sugli edifici. 1220 gli interventi totali finora, di cui 172 verifiche tecniche con esito di inagibilità totale o parziale. Dalla ricognizione degli interventi di assistenza alla popolazione risulta che, ad oggi, anche grazie alle associazioni del volontariato, sono attive complessivamente otto tendopoli, oltre al campo di Guglionesi, munito di cucina per la somministrazione dei pasti. Anche a Montecilfone i cittadini alloggiati nelle tende possono usufruire di una mensa giornaliera.