Marcia della Pace: la Regione Molise aderisce al Comitato promotore

La Regione Molise aderisce al Comitato promotore della Marcia della pace Perugia-Assisi in programma il prossimo 7 ottobre. Lo annuncia il Governatore, Donato Toma, spiegando che “l’adesione si inserisce in un contesto piu’ ampio di azioni di solidarieta’, inclusione sociale e cooperazione allo sviluppo che vede il nostro impegno convinto e partecipato”. “L’appello lanciato dagli organizzatori, cioe’ che la pace si conquista attraverso le piccole azioni da parte di ciascuno – aggiunge – e’ un’opportunita’ che le istituzioni devono cogliere al volo, perche’ la pace e i diritti umani, prerogative inalienabili dell’uomo che sembravano essere definitivamente acquisite, sono messe ancora oggi in discussione e a dura prova da una serie di accadimenti di cui, molto spesso, siamo inermi testimoni”.