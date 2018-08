Export, in Molise le vendite all’estero precipitano del 23,9 %

L’economia in Italia avanza troppo lentamente e nel caso del Molise addirittura arretra. Numeri impietosi che raccontano di una regione in via di dissolvimento in uno scenario nazionale di ripresa ma comunque da fanalino di coda in raffronto agli altri paesi del G7.

Nella mappa delle città, Isernia è quella che sta peggio, con un balzo all’indietro dei redditi che sfiora il 10 per cento, ma è l’intera regione a manifestare un quadro clinico da malato grave e in prognosi riservata.

La voce export nel rapporto annuale dell’Istituto per il commercio estero, emerge che le esportazioni italiane di merci sono cresciute ad un ritmo più che sostenuto: più 7,4 per cento. Il dato si riferisce al 2017, nel pieno della nuova crisi delle banche e in questo contesto il Molise in costante controtendenza ha subito un tracollo alla voce esportazioni, diminuite del 23,9 per cento per un valore complessivo di 400 milioni di euro. Un buco enorme nei bilanci delle imprese che, specie nel settore dell’agroalimentare, ricavano dall’estero una buona fetta del fatturato. La quota dell’export del Molise sul totale nazionale resta tuttavia invariata rispetto al 2016, allo 0,1 per cento. E anche in questa direzione, volgendo lo sguardo all’indietro di qualche anno fa, i dati rivelano il flop sostanziale del Molise all’Expo di Milano, sul quale molto si era scommesso e contato per un futuro più o meno immediato.

Invece l’andamento delle esportazioni, in particolare, registra una flessione evidente e una staticità preoccupante. L’unione europea resta il mercato di riferimento per le imprese molisane che aprono all’estero, con un robusto 65,4 %. A livello provinciale Campobasso si conferma la provincia principale per l’export, con l’80,5 per cento, ma in calo del 28 per cento rispetto agli anni precedenti. E anche Isernia, dove la crisi del tessile ha dato il colpo di grazia alle vendite internazionali, arretra anche se solo del 1,9 per cento. Ma con quello che è accaduto nella provincia, ormai da esportare è rimasta solo una disoccupazione devastante.