Campobasso – Biblioteca Albino chiusa da due anni. Il sindaco Battista al Ministero: deve riaprire

I cancelli serrati, ormai da due anni. Sui muri, manifesti sui quali è annunciata la morte della struttura. Parliamo della storica biblioteca Albino di Campobasso, che dal primo settembre 2016 ha, di fatto, ha chiuso i battenti, nonostante le proteste dei dipendenti e dei tantissimi utenti che in quel posto trovavano davvero tutto. All’interno della struttura è infatti conservato un patrimonio dal valore inestimabile: 2400 periodici, 130mila volumi, oltre a pergamene, opuscoli e raccolte di musica. La mancanza di risorse, il disinteresse della classe politica hanno portato la biblioteca in una sorta di limbo. Il sindaco di Campobasso, nonché presidente della Provincia, Antonio Battista è deciso a risolvere il problema. Ha scritto al Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo, sotto la cui ‘egida’ la struttura è passata dal 13 settembre di due anni fa attraverso la stipula di un accordo tra l’ente di via Roma e il ministero con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare l’importante presidio culturale della città capoluogo e dell’intera regione. Ma a distanza di due anni, ha fatto notare Battista nella missiva inviata al Mibact quell’obiettivo non è stato minimamente raggiunto, creando non pochi problemi alla collettività. Da qui la richiesta, perentoria, rivolta al ministero, affinché la struttura venga riaperta al più presto. Una vicenda della quale si era occupato anche il Consiglio comunale di Campobasso dello scorso 19 giugno. In quella sede l’assemblea di palazzo San Giorgio aveva dato mandato al sindaco Battista di farsi portavoce delle istanze dell’amministrazione e dell’intera città affinché la struttura tornasse ad essere fruibile dalle centinaia di utenti che ogni giorno affollavano le sue stanze. Ora lì regna il silenzio, il buio, l’abbandono.

Se il ministero non interverrà per la biblioteca Albino sarà la fine. E con essa se ne andrà un altro, importante pezzo di storia e di cultura del Molise.