Sisma, l’allarme dei geologi: l’area dell’epicentro è vulnerabile, serve una attenta pianificazione territoriale

di ANNA MARIA DI MATTEO

La terra continua a tremare in Molise, a causa di uno sciame sismico che non accenna ad arrestarsi. Una situazione monitorata dagli esperti che continuano a ribadire la necessità di mantenere alta la guardia. In particolare, l’attenzione è rivolta all’area del basso Molise individuata come l’epicentro degli eventi sismici partiti il 14 agosto e culminati con la scossa di due giorni dopo di magnitudo 5.2. Ebbene, secondo Domenico Angelone, del Consiglio nazionale dei geologi, quella zona è altamente vulnerabile al punto da poter subire gravi danni anche in presenza di scosse di magnitudo contenute. Dalla vigilia di Ferragosto ad oggi i terremoti in provincia di Campobasso sono stati oltre duecento. Secondo Angelone, è necessario affrontare il problema della prevenzione sotto aspetti che prescindano dell’emergenza ma che puntino ad una oculata pianificazione sia territoriale che di professionalità, dal momento che in Italia i geologi presenti nelle piante organiche di Regioni, Province e Comuni sono pressoché assenti.Nel corso della passata legislatura i servizi geologico e sismico regionale sono stati soppressi, con il trasferimento delle competenze ad altri settori. A dirlo è Giancarlo De Lisio, presidente dell’Ordine dei geologi del Molise che denuncia il numero del tutto insufficiente dei geologi assunti in Regione. Sono appena tre in pianta organica, oltre ad un quarto assunto alla Provincia di Campobasso. Professionalità indispensabili in una terra, come il Molise, dove il rischio sismico è altissimo e dove til 100% del territorio è esposto ad un elevato rischio dissesto idrogeologico. Un aspetto, questo, che sarà affrontato nel corso della conferenza stampa in programma domani a Campobasso, organizzato dall’ordine dei geologi del Molise. L’argomento sarà affrontato nel corso della conferenza stampa, organizzata a Campobasso dall’ordine dei geologi del Molise al quale parteciperanno anche gli esperti provenienti dalle regioni del centro Italia, sconvolte dal terremoto del 24 agosto di due anni fa che causò la morte di circa 300 persone.