Sagra del pesce a Termoli tra passato e presente: in tanti al porto per la vaschetta di frittura

Un appuntamento che si è consolidato nel tempo, simbolo di una città legata alla sua tradizione marinara. Il padellone del passato, le friggitrici di oggi: resta il senso di un evento che richiama presenze anche da fuori regione e punto di riferimento per le ultime settimane di estate.

La sagra del pesce di Termoli conserva la sua identità tra volti, gusti e colori di una lunga storia.

In tanti hanno partecipato alla manifestazione mettendosi in fila per ritirare la classica vaschetta di frittura fumante e gustosa. Pesce del mare locale arrivato grazie alla deroga concessa al periodo di fermo biologico proprio per la sagra.

Una catena di montaggio organizzativa tra i volontari per seguire tutte le fasi della preparazione: pulizia, infarinatura, fritto e servizio. La gestione della cooperativa Aqua 42 in collaborazione di San Basso 7.0 e di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un piazzale affollato tra le tavolate di famiglie, amici, termolesi veraci e i turisti presenti in città e sulla costa. Un’occasione per condividere anche ricordi e aneddoti di un evento sempre attuale che riannoda il filo tra le generazioni e dà impulso al settore della pesca come perno dell’economia locale rinnovando anche possibili strategie di promozione turistica e ospitalità.