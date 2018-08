Pastore sanzionato dall’Asrem. La Cgil si schiera al suo fianco: la libertà di espressione va sempre garantita

La Cgil si schiera al fianco di Lucio Pastore, sanzionato dai vertici dell’Asrem dopo aver partecipato alla trasmissione di Telemolise Moby Dick. Franco Spina e Susanna Pastorino contestano la decisione e si dicono pronti a difendere in ogni sede, in difesa dei diritti di cittadinanza e contro ogni forma di sopruso. “Non è concepibile in un Paese come il nostro, che in presenza di espressioni concettuali o di pensiero legittimamente rese da singoli cittadini o da rappresentanti di organizzazioni, comitati e movimenti, si mettano in piedi azioni con evidenti fini ammonitori. Si possono condividere o meno le dichiarazioni rese, e se non condivise, si ha tutto il diritto di replicare o eventualmente procedere in altre sedi qualora si reputino le affermazioni offensive, ma censurare il diritto di parola è tutt’altra cosa. – si legge in una nota – Si può essere concordi o meno sul tema della tutela universalistica del diritto della salute e che come tale esso debba essere garantito dal servizio sanitario pubblico, così come si può condividere o meno sulla necessità di modificare il piano sanitario regionale in essere – hanno detto i due sindacalisti – si può dissentire o meno sull’evidente taglio costante delle risorse operato a danno del pubblico e che hanno impoverito la capacità di efficienza sanitaria sul territorio penalizzando oltremodo i piccoli centri delle aree interne, si può condividere o meno la necessità di intervenire in merito al rapporto tra pubblico e privato, ma quello su cui non si può dibattere è il diritto di espressione e di pensiero costituzionalmente previsto di ogni individuo nel rispetto delle regole democratiche”, hanno concluso i due sindacalisti della Cgil.