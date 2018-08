Montecilfone, attesa per la demolizione del serbatoio. Più di 80 sfollati in paese

Un camper ospita l’ufficio postale del paese. A pochi metri i locali inagibili come quelli del comune, della chiesa di San Giorgio e di altri edifici di Montecilfone. Segni della vita provvisoria in uno dei centri del Basso Molise più colpiti dalle scosse dove gli sfollati sono almeno ottanta in attesa dei nuovi sopralluoghi.

Il sindaco, Franco Pallotta, ha firmato l’ordinanza di demolizione dell’impianto circondato dalle case che ha riportato danni configurando una situazione di pericolo e criticità e notificato alla regione il provvedimento. Chiesti tempi brevissimi per abbattere il serbatoio e consentire – come evidenziato dallo stesso sindaco – a diverse famiglie di rientrare nelle case sgomberate per motivi di sicurezza.

Disagi della vita provvisoria ma anche alla viabilità: fango e detriti in mattinata ancora presenti lungo le strade provinciali già dissestate rendono critica una situazione di emergenza in attesa di altre verifiche dei danni dovuti al sisma.