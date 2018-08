Violento nubifragio sulla costa. A Termoli strade allagate e disagi al traffico

Un violento nubifragio si è abbattuto domenica pomeriggio su Termoli e i centri della costa. La pioggia ha allagato diverse strade e le forti raffiche di vento hanno provocato alcuni danni sul lungomare. “Il corso sembrava un fiume” ha raccontato un passante. Anche il gazebo di un lido si è staccato ed è piombato sulla carreggiata rischiando di finire sulle auto in transito. Sul posto i Vigili del Fuoco impegnati anche in altri sopralluoghi. Danni anche nelle campagne. Disagi al traffico: sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali criticità.