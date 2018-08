Tutore delle CarresI, la Giunta regionale nomina Pasquale Di Bello

Con delibera 390 dello scorso 9 agosto la Giunta regionale del Molise ha istituito la figura del Tutore volontario delle Carresi. L’incarico è stato conferito al nostro collega Pasquale Di Bello. Oltre all’attività giornalistica, Di Bello e presidente dell’Unione Carresi, una associazione che raccoglie circa 600 iscritti dei paesi che celebrano questa tradizione: San Martino in Pensilis, Ururi, Portocannone e Chieuti, in Puglia. Per espressa richiesta dello stesso Di Bello, l’incarico è a titolo totalmente gratuito. Al Tutore è affidata la tutela e promozione delle Carresi.