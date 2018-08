Tendopoli Guglionesi: successo per la cena di solidarietà organizzata dal Comune di Termoli

“Un bel gesto, apprezzato da tutta la comunità della tendopoli” con queste parole il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha commentato la cena di solidarietà che l’amministrazione comunale di Termoli ha voluto donare a tutti coloro che in questo periodo dormono nel campo della protezione civile. Una cena a base di pesce alla quale hanno contribuito con grande generosità molte attività commerciali di Termoli. Alla cena hanno preso parte anche i tanti volontari che non hanno mai lasciato soli i 200 sfollati, l’equipe di psicologi dell’Ambito sociale di Termoli e il presidente della Regione Donato Toma. Una cena che si è conclusa con uno spettacolo di magia per i più piccoli, regalando a tutti qualche ora di spensieratezza. “So che stanno aumentando gli sfollati anche Montecilfone, troveremo il modo di far sentire anche a loro la nostra vicinanza” ha commentato il sindaco Angelo Sbrocca.