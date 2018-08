Terremoto: a Larino presto nuovi sgomberi, a Guglionesi sindaco alle prese con le scuole

Il nuovo cratere sismico del Molise è più grande di quanto si pensava in un primo momento. Alla riunione a Palata con il numero uno della protezione civile Angelo Borrelli hanno partecipato 21 sindaci, tutti alle prese con la conta dei danni. A Larino il sindaco Pino Puchetti è pronto a firmare gli sgomberi per una decina di famiglie che vivono intorno alla chiesa di Santo Stefano. Già la strada era stata transennata, ma con il campanile lesionato non si può correre il rischio. Puchetti, già alla riunione con Borrelli, si era lamentato dello scarso numero dei tecnici inviati per i sopralluoghi. Oggi si è trovato con decine e decine di vigili del fuoco arrivati in paese. “Sono qui solo per i transennamenti e senza i mezzi necessari a eseguire puntellamenti e a mettere in sicurezza cornicioni e anche lo stesso campanile. Di questo avevamo bisogno. Ci vorrebbe un mezzo per rimuovere almeno la campana e predisporre una cintura di protezione, ma al momento nessuno è in grado di farlo” si è lamentato Puchetti. A Guglionesi invece sono stati sgomberati anche i 30 inquilini di una casa popolare di via Bari, dove un pilastro è stato interessato da alcune crepe con la scossa del 16 agosto. Si sono sommati alle 150 persone che dormono nella tendopoli vicino al campo sportivo. E il sindaco Mario Bellotti fa sapere che è stata trovata una soluzione per l’Istituto Magistrale, oggi liceo pedagogico, dove molte aule sono state lesionate, ma dove non è stato ancora accertato il danno strutturale. Nell’imminenza dell’apertura dell’anno scolastico la scuola resterà chiusa ma i circa 350 studenti iscritti seguiranno le lezioni nella scuola media, i cui alunni a loro volta verranno trasferiti nella scuola elementare di piazza Indipendenza. “Entrambi gli edifici sono estremamente sicuri” ha precisato il sindaco Bellotti e di conseguenza non ci sono problemi per quanto riguarda il regolare inizio delle lezioni e il mantenimento del liceo Pedagogico nel comune di Guglionesi. I sindaci dei vari Comuni sono dunque alle prese con la conta dei danni e con la verifica delle scuole e ieri hanno dovuto fare i conti anche con la paura dei residenti, spaventati dalle parole del capo della protezione civile Angelo Borrelli, secondo il quale “non si possono escludere altre scosse, anche più forti”. Dichiarazioni che hanno creato paura e confusione tra i cittadini, poi corrette dal presidente dell’Ingv Doglioni. A tutto ciò vanno aggiunti i disagi per la Bifernina chiusa, per molti centri il problema viabilità è diventato prioritario, come Casacalenda, dove il traffico è stato deviato e dove secondo il sindaco Michele Giambarba la bretella di collegamento non può sopportare il traffico aumentato, per cui ha chiesto un intervento sul manto stradale e l’aumento della segnaletica.

Nei primi giorni successivi al terremoto anche Guardialfiera è rimasta isolata ed è stato necessario riaprire urgentemente una vecchia statale.