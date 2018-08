Sisma, famiglie a rischio sgombero per un campanile mai messo in sicurezza nonostante un finanziamento per oltre due milioni di euro

Michele Mignogna

In questo momento a Larino, nel centro storico, diverse famiglie sono in attesa di un provvedimento di inagibilità che il COC di Larino potrebbe emettere per un campanile ritenuto pericolante dai tecnici della regione Molise. Una situazione che oltre a creare disagi immani per chi (come chi vi scrive) ha due ragazzi a casa con tutte le loro esigenze, prende per il culo tutti i molisani e gli italiani in generale. Infatti, la chiesa di Santo Stefano, nella piazza del centro storico, ha usufruito in questi anni e a seguito del terremoto del 2002 di una somma pari a 2.265.827,00 euro, oltre due milioni di euro per essere dichiarata oggi inagibile e che potrebbe, in caso di scosse di terremoto di elevato grado sismico, cadere sulle case sottostanti. Una montagna di soldi arrivati non solo per la messa in sicurezza dell’edificio, ma per una ristrutturazione generale dell’intera piazza che ovviamente non c’è mai stata, non solo, gli ambienti ecclesiastici locali dicono che quel campanile ha degli errori di progettazione da quando è stato fatto, un campanile che ha sempre avuto problemi tanto è vero che nonostante le campane montate sono decenni che non viene utilizzato proprio perchè pericoloso.

