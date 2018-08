Dalle 13 di venerdì 24 agosto, ha riaperto al traffico il tratto di Bifernina, quello che comprende il viadotto del Liscione, che era

stato chiuso dopo le forti scosse di terremoto dei giorni scorsi. La decisione è stata presa al vertice in Prefettura, in cui è stato fatto il punto sulle verifiche eseguite e in atto e dopo la relazione dell’Anas