La chiamata ai Vigili del fuoco di Termoli è arrivata alle 16.45, ma quando sono arrivati in contrada Sassano a San Martino in Pensilis per D.G.A, 71 anni, non c’era più nulla da fare. L’uomo è rimasto vittima del ribaltamento del suo trattore che non gli ha lasciato scampo. A chiamare i soccorsi e i carabinieri è stato uno dei figli, quando si è reso conto di quello che era accaduto.