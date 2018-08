Amministrative a Termoli e Campobasso: La Lega batte tutti sul tempo e organizza il primo confronto

La Lega accende i motori in vista delle prossime amministrative di primavera e batte tutti sul tempo. Si vota nei due principali centri della Regione Campobasso e Termoli, e proprio a Termoli nella sede di via Panama la consigliera regionale Aida Romagnuolo ha voluto organizzare un primo incontro con i cittadini e aperto anche a comitati e alle altre forze politiche accomunate dall’unico obiettivo, quello di mandare a casa le amministrazioni di centrosinistra che finora hanno governato le due città, “distruggendone le identità e caricando sulle spalle dei cittadini tasse e disservizi” secondo la Lega. In tanti hanno risposto all’appello e hanno partecipato anche solo per un confronto in vista di possibili alleanze. “Basta oscurantismo, ridiamo ai territori il loro futuro” ha dichiarato la Romagnuolo e sull’ipotesi alleanze con il Movimento Cinque Stelle ha risposto così: “Abbiamo iniziato i primi contatti, vedremo. Oggi però abbiamo inviato tutti i rappresentanti del centrodestra per avviare un dialogo anche con loro”.

Contemporaneamente sempre a Termoli al circolo della vela è stato organizzato dall’associazione ‘Popolari e populisti’ un convegno su lavoro, euro e disabilità, che ha ospitato il giornalista e filosofo Diego Fusaro che sta vivendo un momento di grande notorietà per la sua capacità di inquadrare in modo oggettivo i temi di attualità. Saggista e scrittore indipendente dice di sé: “Sono un intellettuale dissidente e non allineato, al di là di destra e sinistra”. E infatti al dibattito ha partecipato un pubblico variegato. Al tavolo dei relatori anche l’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali della Lega Luigi Mazzuto e la consigliera regionale Filomena Calenda, in qualità di presidente regionale dell’associazione nazionale mutilati invalidi civili.