Sisma, strade provinciali sotto la lente. Battista: servono le risorse per la manutenzione

di ANNA MARIA DI MATTEO

I tecnici della Provincia di Campobasso hanno pressoché completato i sopralluoghi sulle strade di competenza per verificare eventuali danni provocati dalle recenti scosse di terremoto. 1500 chilometri fatti di strade, ma anche di ponti e viadotti. Un lavoro ininterrotto al termine del quale è stata fotografata la situazione dell’intera viabilità provinciale. “In linea di massima – ha spiegato il presidente Antonio Battista – il quadro non è drammatico. Ci sono però alcuni tratti di strade che hanno bisogno di manutenzione a causa di un peggioramento della loro situazione. La momentanea chiusura della Bifernina ha determinato un aumento del volume di traffico su alcune strade, come la statale 87 e la Trignina, con il conseguente deterioramento del manto stradale. In alcuni tratti – ha aggiunto – come quello che conduce a Casacalenda, sono necessari interventi e non solo sulla segnaletica orizzontale e verticale, che è carente. A Trivento, senso unico alternato in paese a causa di un muro di pietra che è collassato a causa delle continue sollecitazioni provocate dal passaggio pressoché continuo di mezzi. Ma questi sono solo alcuni esempi di quella che è la situazione della viabilità provinciale”, ha detto il presidente che ha già provveduto a far pervenire alla prefettura e alla Regione l’esito della ricognizione effettuata dai tecnici. E’ chiaro che servono i fondi per la manutenzione delle strade, ma la Provincia ha le casse vuote. Dunque si rivolgerà al governo regionale per ottenere le risorse necessarie a garantire quantomeno la percorribilità delle strade in sicurezza. . Intanto la prossima settimana partiranno le verifiche su tutte le scuole della Provincia, con priorità a quelle dei comuni maggiormente interessati dal terremoto. Attenzione puntata anche sugli edifici scolastici di Campobasso, dove il problema della sicurezza è particolarmente sentito e del quale l’amministrazione comunale si è fatta carico già a pochi mesi dal suo insediamento. L’obiettivo è quello di garantire una ripresa delle attività didattiche in sicurezza sia per gli alunni che per il personale scolastico.