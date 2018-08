Scarabeo: “grazie ai soccorritori, ma occorre un piano per le infrastrutture”

“Prima il crollo di Genova, poi la piena del torrente Raganello in Calabria. Tragedie che lasciano il segno – afferma il consigliere regionale Massimiliano Scarebo – che sottilinea l’enomiabile impegno dei soccorritori: Vigili del fuoco, forze dell’ordine, spalle forti a cui aggrapparsi. Anche la politica e le istituzioni però devono fare la loro parte – continua Scarabeo – l’Italia e il nostro Molise necessitano di un grande piano per le infrastrutture e di azioni mirate a favore di un territorio già tanto fragile”. Scarabeo chiude, rivolgendosi a chi presta aiuto: “Grazie per il vostro impegno, senza sosta, con coraggio e determinazione”.