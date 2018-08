Operatori della Formazione professionale: attesa per l’incontro con Toma

Dopo tredici anni di precarietà, la storia degli operatori della Formazione professionale giunge ad un bivio.Domani l’incontro con il Presidente della Regione, Toma, teso a definire il futuro di 39 persone ferme dal 25 giugno scorso. Tredici anni passati tra un ente pubblico e l’altro in attesa di una collocazione definitiva che non è mai arrivata. Ultimo approdo, in ordine di tempo, i Centri per l’impiego di Campobasso. Poi lo stop e l’attesa di un segnale concreto da parte della Regione.

A margine della vicenda, va segnalato il contraccolpo che il fermo in atto determina presso i Centri per l’impiego, costretti a lavorare a scartamento ridotto rispetto a tutta una serie di attività affidate negli ultimi quattro anni agli operatori della formazione.

Le 39 persone interessate, sono tutti dipendenti di entri privati ma, di fatto – come essi stessi sostengono – sono equiparabili in tutto e per tutto ai precari della Pubblica Amministrazione.