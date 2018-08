Montenero di Bisaccia: dopo gli eventi sismici controlli a 360 gradi nelle scuole

L’Amministrazione comunale informa che a seguito delle scosse di terremoto del 14 e del 16 agosto e dello sciame sismico successivo, sono state messe in atto numerose verifiche su abitazioni private e su edifici pubblici presenti sul territorio comunale.

L’iter sugli edifici privati sta ancora seguendo il suo corso, con ulteriori segnalazioni che sono in costante fase di aggiornamento presso il C.O.C. istituito in Municipio.

Per quanto concerne invece gli edifici pubblici, con particolare attenzione agli edifici scolastici, ancorché chiusi in questo periodo dell’anno, informiamo che l’Ufficio Tecnico comunale, in pieno accordo con l’Amministrazione e con la Dirigente scolastica, ha puntualmente richiesto gli interventi di verifica delle strutture al Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

Nella giornata di lunedì 20 agosto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli, che ha effettuato le verifiche sulle strutture scolastiche con l’ausilio di un loro Dirigente. A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche svolte, sono state redatte le schede di valutazione, alle quali farà seguito una relazione che l’Ufficio Tecnico del Comune potrà richiedere solo tra alcuni giorni, dopo che i Vigili del Fuoco avranno terminato il loro lavoro.

Il Dirigente e il Caposquadra dei Vigili del Fuoco non hanno ritenuto inoltre di dover disporre la chiusura dei plessi scolastici e della Sala Consiliare.

Appare necessario rilevare e ribadire in questa occasione che l’intervento di alleggerimento della copertura dell’edificio della Scuola Elementare si è rivelato positivo poiché, a parere dei tecnici, ha migliorato la risposta della struttura statica alle sollecitazioni del sisma.

L’Amministrazione ha inoltre convocato l’ing. Giuseppe Di Cintio, già redattore del Piano di vulnerabilità sismica dei plessi scolastici comunali, per svolgere nuovi sopralluoghi sugli stessi edifici insieme con la struttura tecnica comunale, al fine di verificare lo stato dei luoghi e redigere una relazione. L’Amministrazione comunale ha tuttavia in corso la predisposizione degli atti necessari per effettuare un aggiornamento della vulnerabilità sismica dei plessi scolastici, anche alla luce degli ultimi eventi.

Per quanto concerne l’edificio dell’Ipsia, la Provincia di Campobasso, Ente responsabile del plesso, ha svolto autonomi accertamenti e, allo stato, non ne è stata disposta la chiusura.

Si ribadisce che l’organo di governo cittadino si è attivato nei tempi dovuti, senza alcun bisogno di sollecitazioni esterne e senza procedere all’invio di comunicati stampa preventivi rispetto allo svolgimento delle dovute verifiche in quanto, specie in queste occasioni, la finalità della propria opera è rivolta alla tutela dell’incolumità della popolazione scolastica e di tutti i cittadini, e non a sbandierare quanto fatto.

Riteniamo inoltre che in una fase seria e delicata come quella attuale, non sia corretto strumentalizzare politicamente le paure della popolazione, sottolineando che l’Amministrazione comunale agisce, conosce e applica perfettamente tutte le procedure del caso atte a garantire l’incolumità dei cittadini. Tale precisazione si rende necessaria anche a seguito della pubblicazione di una foto della Scuola Elementare di Montenero di Bisaccia, allegata ad un comunicato stampa del qualificatosi “Comitato Bambini Scuole Elementari”, che non corrisponde alla realtà attuale, in quanto precedente alle opere di ristrutturazione e di alleggerimento dell’edificio, come si evince dalla foto aggiornata. Naturalmente ognuno si assume la responsabilità morale delle proprie condotte, dovendone rispondere all’opinione pubblica e anche alle autorità competenti, qualora se ne ravvisasse un ingiustificato procurato allarme.

Ricordiamo infine a tutti i cittadini che ne avessero necessità, che presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montenero di Bisaccia, dalle ore 8 alle ore 20, è presente il personale della Protezione Civile per raccogliere eventuali richieste di sopraluogo e verifica delle strutture private.